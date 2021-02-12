الرئيس المصري يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تهنئة النادي الأهلي بفوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي ببرونزية بطولة العالم للأندية عقب فوزه أمس على بالميراس البرازيلي 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة :"خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف".

وأضاف :"أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".

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