اتحاد الكرة المصري يبارك للأهلي برونزية كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم الخميس أن هذا الفوز الكبير يأتي كإنجاز للكرة المصرية وجماهيرها المحبة لها.

ونال الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، ليعادل إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2006، بالحصول على المركز ذاته.

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