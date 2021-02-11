وزير الرياضة المصري يهنئ الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على توجيه التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة حاليا بقطر.

وقال أشرف صبحي في بيان رسمي اليوم الخميس إن النادى الأهلى استحق الفوز اليوم على فريق بالميراس البرازيلي نظرا لأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق.

ووجه صبحي التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين والجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية .

وكان الأهلي قد حصل على الميدالية البرونزية بمونديال الأندية، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.



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