المدرب المساعد للأهلي المصري: هدفنا تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

شدد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على أهمية المباراة المقررة أمام بايرن ميونخ الألماني بعد غد الاثنين في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية المقامة في قطر، مؤكدا أن الأهلي يهدف لتقديم عرض قوي أمام بطل أوروبا.

وقال سامي قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي نشرها اليوم السبت :"قبل انطلاق بطولة العالم للأندية تحدثنا مع اللاعبين حول أهمية عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا، وأن يكون محور حديثنا عن مباراة الدحيل فقط، من أجل تحقيق هدفنا وهو الصعود إلى قبل النهائي وهو ما حدث بالفعل"، وذلك إثر تغلب الأهلي بطل أفريقيا على الدحيل، ممثل الدولة المستضيفه، 1 / صفر في الدور الثاني أمس الأول الخميس.

وأضاف :"وعدنا جماهيرنا كجهاز فني ولاعبين بتقديم أفضل ما لدينا أمام الدحيل في ضربة البداية، من أجل قطع تذكرة التأهل إلى الدور قبل النهائي."

وتابع :"لدينا مباراة مهمة وتاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، وبالطبع هي ذات طابع خاص، فنحن على موعد مع مواجهة بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه لاعبين يصنفون على أنهم الأفضل في العالم."

وأشار قمصان إلى أن التحضير لمباراة بايرن ميونخ "بدأ بالفعل، خاصة أن الجميع يعلم كفاءة لاعبيه في جميع المراكز، ومن ثم نسعى جاهدين لتجهيز اللاعبين واختيار طريقة اللعب المناسبة التي تمنحنا فرصة تقديم عرض قوي يليق ببطل قارة أفريقيا."

وأوضح أن بايرن ميونخ "يمتلك العديد من الحلول في جميع خطوطه، خاصة أنه يضم لاعبين مميزين على المستويات الفردية، ومن ثم قد نلجأ إلى تعديل طريقة اللعب."

وأضاف قمصان :"سعداء باللعب من جديد أمام جماهير الأهلي، حتى أن اللاعبين أكدوا للجهاز الفني شعورهم براحة شديدة ودوافع قوية في ظل خوض المباريات أمام جماهير الفريق في المدرجات، لما يحمله هذا الأمر من تحفيز لهم أمام المنافسين لتقديم أفضل ما لديهم."

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006 .

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