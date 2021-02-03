بيراميدز يسقط أمام إنبي بثلاثية في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

واصل بيراميدز نتائجه المتراجعة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعد خسارته 2 / 3 أمام مضيفه إنبي اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل طلائع الجيش 1 / 1 مع ضيفه المقاولون العرب.

وتجمد رصيد بيراميدز، الذي فشل في تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، عند 15 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد إنبي، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 16 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

بادر بيراميدز بالتسجيل عبر مهاجمه الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة السابعة، لكن إنبي تعادل عن طريق مدافعه المخضرم رامي صبري في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

أضاف النيجيري جون أوكويي إيبوكا الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم أضاف مواطنه دينوبيتر جودي الهدف الثالث للفريق البترولي في الدقيقة 48.

وأشعل الأوروجواياني دييجو رولان المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 63، ليحاول الفريق الضيف الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير، ولكن باءت جميع محاولات لاعبيه بالفشل.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء طلائع الجيش مع المقاولون العرب.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم الطلائع بهدف عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أحمد داوود للمقاولون في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع بالشوط الأول.

ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، متفوقا بفارق الأهداف على المقاولون، صاحب المركز الثالث عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

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