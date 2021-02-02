المدرب العام للأهلي المصري: التحضير لمونديال الأندية بدأ قبل شهر

المصدر: د ب أ

أكد كيفين جونسون، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر لها بعد غد الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال المدرب الجنوب أفريقي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء :"التحضير لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، حيث قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا من أجل الوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة".

وأضاف:"لاعبو الأهلي المصري جاهزون بدنيا لمنافسات كأس العالم، ولديهم رغبة قوية في تقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة".

وأضاف أن الجميع متحمس للبطولة والكل يترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة أن هناك حالة تركيز شديدة وإصرارا على الفوز بالمباراة.

وقال المدرب العام بالأهلي :"بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير مطلقا في مواجهة بطل أوروبا".

وأكمل:"نحن هنا في كأس العالم للأندية لتمثيل قارة إفريقيا وليس الكرة المصرية فقط، وهو ما يدركه اللاعبون جيدا".

وأضاف:"لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، ولكننا هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات".

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