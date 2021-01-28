نجم عربي على بعد أربع مباريات من لقب عميد لاعبي العالم

المصدر: د ب أ

أصبح بدر المطوع النجم المخضرم للمنتخب الكويتي ثاني أكثر اللاعبن مشاركة في المباريات الدولية على مستوى العالم.

وشارك المطوع نجم نادي القادسية في الشوط الثاني من المباراة الودية التي خسرها المنتخب الكويتي على يد مضيفه العراقي بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء في البصرة.

ويتصدر النجم المصري السابق أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية برصيد 184 مباراة ويحمل لقب عميد لاعبي العالم وحل المطوع في المركز الثاني برصيد 180 مباراة.

واحتل أحمد كانو نجم منتخب عمان المركز الثالث برصيد 180 مباراة أيضا يليه سيرخيو راموس نجم منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 178 مباراة يليه الحارس السعودي السابق محمد الدعيع في المركز الخامس برصيد 178.

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