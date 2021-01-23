5 أندية سعودية تفشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة الكفاءة المالية السعودية اليوم السبت عدم حصول أندية الاتحاد والنصر والباطن والاتفاق والوحدة على شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية، وبالتالي حرمانها من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية حسب اشتراط اتحاد الكرة.

وكانت اللجنة حرمت 5 أندية، على رأسها النصر والاتحاد، من التعاقدات، مع منحهم فترة حتى 21 يناير الماضي، لسداد الديون، من أجل التراجع عن القرار.

وكشفت اللجنة، في بيانها الرسمي الذي أصدرته اليوم أن نادي النصر خلال فترة المُهلة الممنوحة لم يسدد سوى 10 ملايين ريال، بينما نادي الاتحاد لم يسدد سوى مليوني ريال.

وذكرت اللجنة في بيانها :"عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت وقررت استنادا إلى المادة رقم (11) من اللائحة عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن، الاتفاق، الوحدة، الاتحاد، النصر)؛ بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9 - 1 - 2021".

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة أعلنت شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية في العاشر من يناير الجاري.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان لها إنه يجب "سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020، على ألا تتم جدولة أي من هذه الالتزامات، وثانيا: سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020 لنشاط الكرة، ويكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق الالتزامات هو يوم 21 يناير 2021".

ونجحت أندية: ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب والأهلي والهلال، في استخراج الشهادة، وفق ما أعلنت ، يوم 7 يناير الجار

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