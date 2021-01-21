الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون بثلاثية ويتصدر الدوري المصري مؤقتا

المصدر: د ب أ

تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري لكرة القدم (مؤقتا)، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه المقاولون العرب، إلى فوز ثمين ومستحق 3 / 2 اليوم الخميس في المرحلة الثامنة للمسابقة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي، الذي عاد لطريق الانتصارت عقب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في المرحلة الماضية، إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي مازال يمتلك الفرصة لاستعادة الصدارة حال فوزه على أسوان بعد غد السبت في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل انتصارين وتعادل وحيد، عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

تقدم المقاولون بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أيمن أشرف مدافع الأهلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 44.

أثمرت تبديلات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في تغيير الدفة لصالح الفريق الأحمر في الشوط الثاني، ليحرز (البديلان) طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في الدقيقتين 60 و70، فيما تكفل النجم محمد مجدي أفشة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.



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