حكم نهائي دوري أبطال أوروبا يدير مباراة كأس السوبر السعودي

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استقر على حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، لإدارة مباراة كأس السوبر السعودي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم فإن اتحاد الكرة السعودي توصل لاتفاق مع نظيره الإيطالي بشأن تكليف طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو لإدارة مباراة كأس السوبر بين الهلال والنصر في 30 ينايرالحالي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يعاون أورساتو طاقم تحكيم إيطالي يضم خمسة حكام، بما فيهم مساعد تقنية الفيديو (فار).

وبدأ أورساتو مسيرته في عالم التحكيم منذ عام 2002، وبعد مسيرة مميزة وطويلة تقلد الشارة الدولية في عام 2010 من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال مسيرته تولى إدارة العديد من المباريات الكبيرة في نهائيات كأس العالم 2014 وبطولة أمم أوروبا 2012، كما أدار مباريات في مونديال روسيا 2018.

وقاد أورساتو العديد من المباريات الكبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2012 وتولى إدارة نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية الذي جمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني الذي توج باللقب بعد فوزه بهدف دون رد.

وتشهد الساحة الرياضية في السعودية حاليا جدلاً واسعاً حول أداء الحكام السعوديين الذين يسجلون حضورهم بصورة مستمرة هذا الموسم بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص خيار الاستعانة بالطواقم التحكيمية الأجنبية إلى سبعة طواقم يتكفل بها الفريق الذي يتقدم بالطلب.

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