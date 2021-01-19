الأهلي المصري يعلن غياب وليد سليمان عن مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء إصابة وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بتمزق في العضلة الخلفية، وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن أربعة أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ أن وليد سليمان سوف يبدأ اعتبارا من الغد تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري المصري وهو ما تسبب في خروجه من اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

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