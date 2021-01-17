اتحاد الكرة المصري يقرر العودة للعمل بالمسحات قبل مباريات الدوري

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم العودة إلى نظام المسحة الطبية "بي.سي.أر" للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للاعبي أندية الدوري .

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم الأحد أن الأندية سوف تجري الاختبار قبل المباريات بـ 48 ساعة ويحدد كل ناد موعد إجراء المسحة حسب ظروفه، وذلك تزامنا مع الأوضاع الحالية.

وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان مع أطباء المنتخبات المصرية والأندية، حيث تم مناقشة عدد من الأمور الطبية التي تهم الفرق الكروية وفي مقدمتها كيفية الاطمئنان بطريقة علمية على عودة اللاعبين المصابين بالفيروس بعد شفائهم والتأكد من عدم تأثير الفيروس عليهم.

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