إدواردو يشكو الهلال السعودي أمام الفيفا

المصدر: د ب أ

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي حالياً والهلال سابقاً، يستعد لتقديم شكوى ضد النادي السعودي.

ويطالب اللاعب البرازيلي، إدارة الزعيم بالحصول على المكافأة المالية الخاصة بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن محامي إدواردو، البرازيلي برينو تنوري، قوله: "الهلال ذكر لنا بوضوح أن اللاعب غير مشمول بمكافأة تحقيق لقب الدوري، رغم إبداء حسن النية".

وأضاف: "استقبلنا رسالة صوتية مسجلة من المشرف على قطاع كرة القدم حينما غادر للانضمام إلى شباب أهلي في أغسطس الماضي، طمأننا فيها على استحقاق كارلوس المكافأة البالغة 150 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف ريال، لكن بعد رحيل موكلي، تغيرت لهجة النادي".

في المقابل، ردت الإدارة القانونية بنادي الهلال في تصريحات للصحيفة ذاتها، عبر التأكيد على أن النادي محكوم بعقد إدواردو الإلحاقي الذي تم تمديده بعد فترة التوقف، والذي لا يتضمن استحقاق اللاعب مكافآت الفريق حال التتويج بلقب الدوري.

وأوضحت أن العقد الذي وقعه إدواردو، تضمن عدم استحقاق أي مكافأة إلا في حالة سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة.

وِأشارت إلى أن اللاعب انتقل إلى شباب الأهلي في 16 أغسطس الماضي، وغادر إلى دبي، قبل حسم الفريق للقب الدوري، حيث لم يشارك إدواردو في آخر 4 مباريات مع الهلال في المسابقة.

وكان ادواردو، قد شارك مع الهلال في 22 مباراة بالدوري الموسم الماضي، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي، وتم استئناف مسابقة الدوري عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، ليتوج الهلال باللقب في نهاية الموسم.

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