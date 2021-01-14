تعادل روسيا وبيلاروس بكأس العالم لليد في مصر
سيطر التعادل على مواجهة روسيا وبيلاروس 32 / 32، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.
وانتهي الشوط الأول من المواجهة بالتعادل 15 / 15، فيما جاء الشوط الثاني متكافئا وشهد مبادلة بين الفريقين في الأهداف والهجمات.
وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 29 / 29، نجحت روسيا في تسجيل هدف يرجح كفتها، لكن رغم ذلك فإن المباراة انتهت بالتعادل 32/ 32.
وبنتيجة التعادل، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، فيما تستكمل منافسات المجموعة بمواجهة تجمع سلوفينيا بكوريا الجنوبية، مساء اليوم الخميس.
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