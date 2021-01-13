السولية ووحيد ينتظمان في تدريبات الأهلي المصري

المصدر: د ب أ

انتظم عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في تدريبات الكرة بالفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي مشاركة اللاعب في التدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد الاطمئنان التام على حالته. وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا لتجهيز نفسه بدنيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

وخضع وحيد خلال الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الدوري المصري ، والمقرر إقامتها على استاد "حرس الحدود" بمنطقة المكس في الإسكندرية.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي 4 / 1 أمس الثلاثاء ليواصل التربع على صدارة جدول المسابقة.

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