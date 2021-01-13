انسحاب متصدر الدراجات النارية كورنيخو من رالي دكار بعد تعرضه لحادث

المصدر: د ب أ

اضطر التشيلي خوسيه ايغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من رالي دكار الصحراوي الاربعاء بين نيوم والعلا نتيجة تعرضه لحادث سقوط بحسب ما أعلن المنظمون.

ووقع درّاج هوندا البالغ 26 عاما والملقب "ناتشو" بعد 252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح باكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الاميركي ريكي برايبيك.

وبفوزه بالمرحلة، اشعل حامل اللقب برايبيك الصراع على الصدارة مع زميله الاخر المتصدر الجديد الارجنتيني كيفن بينافيديس، اذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة. فيما تراجع كورنيخو الى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية.

وتصدر كورنيخو فئة الدراجات منذ يوم الاحد بعد احرازه لقب المرحلة الثامنة.

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