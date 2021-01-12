اتحاد الكرة المصري يعاقب سيد عبد الحفيظ وهاني سعيد بـ50 ألف جنية

المصدر: د ب أ

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع غرامة مالية علي سيد عبد الحيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه بسبب الاعتراض على التحكيم.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنه تقرر إيقاف عماد عزت حسنين مدرب فريق إنبي (مواليد 2006) عشر مباريات وتغريمه خمسين ألف جنيه بعدما اعتدي بالضرب والسب على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز في دوري الناشئين.

كما قررت اللجنة تغريم حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لنادي إنبي خمسين ألف جنية وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز خمسين ألف جنيه.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز