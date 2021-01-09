الشباب إلى وصافة الدوري السعودي بعد فوز صعب على الاتفاق

المصدر: د ب أ

انتزع فريق الشباب فوزا صعبا من ضيفه الاتفاق 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) والتي شهدت أيضا تعادل الرائد والتعاون سلبيا.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان جوانكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

ورفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر، وبفارق الأهداف أمام الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث علما بأن نتيجة المباراة التي جمعتهما هذا الموسم انتهت بالتعادل 2/2.

في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين التعاون وضيفه الرائد.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهد اللقاء طرد فواز فلاته لاعب الرائد في الدقيقة 53.

ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس كما رفع الرائد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.



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