"كاف" يحدد موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، والدور التمهيدي لكأس الاتحاد (الكونفيدرالية) يوم الجمعة المقبل بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر (كاف) عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الأندية الفائزة بمجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال ستشارك في قرعة دور المجموعات، بينما ستشارك الأندية الفائز بمجموع المباراتين في الدوري التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية، في قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي أمام الخاسرين بمجموع المباراتين بالدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

وتقام مباريات إياب دور الــ32 لدوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية اليوم وغداً.

وكان الأهلي المصري قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم الماضي، فيما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية.



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