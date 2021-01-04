مصر تحصل على حقوق البث التليفزيوني لبطولة العالم لكرة اليد

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الاثنين حصول مصر على حقوق النقل التليفزيوني لبطولة العالم لكرة اليد التي ستنطلق بالقاهرة 13 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة أن مصر ستصبح مثالاً يحتذى به للعالم في كيفية تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية في ظل أزمة جائحة كورونا.

واضاف نصر انه تم الانتهاء من كافة الإنشاءات الجديدة للصالات التي تستضيف مباريات البطولة فى توقيت قياسي، كما سيتم تطبيق إجراءات صحية صارمة تقوم على غلق الفنادق التي ستقيم بها البعثات واقتصار التواجد بها على العاملين فى البطولة والبعثات فقط، مشيراً إلى أنه حتى الآن مسموح للجمهور بحضور المباريات بنسبة 30% .

وقال إنه تم النجاح في شراء حقوق البث التليفزيوني للبطولة في الشرق الأوسط، حيث سيتم إذاعة المباريات على قناة أون سبورت.



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