النصر السعودي يخطط للتخلص من حمد الله وضم دييجو كوستا

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يرغب في التخلي عن خدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح موقع "ليونزي دي لا أطلس" الناطق باللغة الفرنسية، أن النصر يدرس التخلص من حمد الله في الفترة المقبلة، والتعاقد مع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.

وأضاف الموقع أن النصر يدرس العديد من الخيارات لخلافة حمد الله في خط الهجوم، ويأتي أسم كوستا كمرشح قوي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية أو في الموسم المقبل.

وكان دييجو كوستا قد فسخ عقده مؤخرا مع نادي أتلتيكو مدريد، ليصبح حرا في الانضمام إلى أي ناد آخر ابتداء من يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.



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