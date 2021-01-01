رسمياً..الأهلي المصري يتعاقد مع الزامبي بواليا

المصدر: د ب أ

أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم عن تعاقده مع مهاجم الجونة الزامبي والتر بواليا، في أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق عن توقيع مهاجم الجونة على عقد الانضمام إلى الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

وجاء التعاقد مع بواليا لتعزيز صفوف الأهلي في سعيه الى المنافسة في مسابقات الدوري والكأس المحليين وكأس العالم للاندية المقررة في فبراير المقبل.

وكان بواليا ثالث هدافي الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 13 هدفا خلف المتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (17 هدفا) ومحمد شريف مهاجم الاهلي الحالي وانبي السابق (14 هدفا).

ويتقاسم بواليا صدارة هدافي الدوري في الموسم الحالي مع الرباعي محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" (الاهلي) وعمر كمال عبد الواحد (المصري) برصيد 3 اهداف.

وانضم بواليا الى الجونة مطلع الموسم الماضي قادما من فريق نكانا رد ديفلز الزامبي، وكان محط انظار ازمالك والترجي التونسي والكويت الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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