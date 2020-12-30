الأهلي المصري يزف نبأ سعيداً لجمهوره

المصدر: د ب أ

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والتي خضع لها أمس الثلاثاء.

وكان محمود كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقررة بعد غد الجمعة في المرحلة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن عبد الحفيظ أعلن مؤخرا سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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