الفتح السعودي يطالب بحكام أجانب لمباراته مع التعاون

المصدر: د ب أ

كشف تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي الفتح السعودي طلب حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام التعاون ضمن المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر رسمية في نادي الفتح كشفت لها أن إدارة النادي تقدمت بطلب رسمي لتعيين حكام أجانب للمباراة المقررة في 14 يناير المقبل، بعد أن سددت الإدارة مبلغ 175 ألف ريال، رسوم الطلب.

وأوضحت المصادر أن إدارة الفتح كانت ستطلب حكام أجانب في مباراتي ضمك، والوحدة في الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من الدوري لكن شرط الطلب قبل 16 يوما من المباراة حال دون إتمام ذلك.

وأضافت المصادر أن إدارة النادي رصدت خمس مباريات، شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة، نتج عنها تقديم شكوى ضد حكام مباراة الأهلي، قبل الماضية، إلى اتحاد كرة القدم، كما طالبت بحكام نخبة سعوديين لقيادة مباريات الفريق، وعدم تكليف حكام "درجة أولى".

وتعد مباراة الفتح أمام التعاون ثاني مباراة في الدوري هذا الموسم تشهد طلب حكام أجانب بعد مباراة الهلال والنصر في الجولة الخامسة.

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