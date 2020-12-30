الأهلي يتوّج بلقب الدوري المصري لكرة السلة

المصدر: د ب أ

توج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين المصري لكرة السلة بعد أن تغلب على الاتحاد السكندري 68 /66 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في إياب الدور النهائي.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث تقدم الاتحاد خلال الربع الأول بنتيجة 21 /13 واستمر تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 43/ 33.

وفي الربع الثالث استمر تقدم الاتحاد بنتيجة 54 /48، قبل أن ينتفض الأهلي في الربع الأخير ويحسم المباراة لصالحه بنتيجة 68/ 66 ليحقق اللقب.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي فريق كرة السلة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي عقب الفوز بلقب الدوري المصري.

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