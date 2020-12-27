لاعب الزمالك يعلن تعافيه من كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وخضع طارق حامد للعزل المنزلي منذ خمسة أيام كاملة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أن يخضع لمسحة طبية أمس والتي ظهرت نتيجتها سلبية.

وقال طارق حامد عبر حسابه بموقع تبادل الصور انستجرام:"الحمد لله والشكر لله المسحة سلبي".

ويدخل فريق الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بالإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحه غدا الاثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.



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