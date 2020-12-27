إعلان رئيس نادي الزمالك الجديد

المصدر: د ب أ

أصدر وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، قراراً بتولي المستشار عماد عبد العزيز، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، رئاسة اللجنة، بعد وفاة المستشار أحمد بكري متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال صبحي، في تصريحات تلفزيونية بقناة "أون تايم سبورت" أمس، إنه ستتم إضافة عضو جديد باللجنة في الفترة الحالية مع المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، والمستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة الجديد.

ومن المقرر أن يعلن وزير الرياضة المصري عن العضو الجديد الذي سينضم إلى لجنة إدارة القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز