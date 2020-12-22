الإسماعيلي المصري يعين طلعت يوسف مديرا فنياً خلفا للبرازيلي ريكاردو

المصدر: د ب أ

أعلن النادي الإسماعيلي الثلاثاء تعيين لاعب ومدرب الاتحاد السكندري السابق طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو المقال من منصبه عقب الخسارة امام الجونة 1-2 الاثنين في المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وقررت إدارة الإسماعيلي إقالة الجهاز الفني بقيادة ريكاردو بعدما جمع الفريق نقطتين فقط في المراحل الثلاث الأولى من الدوري بتعادلين مع المصري صفر-صفر، والانتاج الحربي 3-3.

ويحتل الاسماعيلي، المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات آخرها موسم 2001-2002، المركز الثاني عشر وهو احد ثمانية اندية لم تحقق الفوز حتى الان هذا الموسم.

وكان طلعت يوسف (65 عاما) استقال من تدريب الاتحاد السكندري في نهاية الموسم الماضي لتراجع النتائج.

وأشرف يوسف على تدريب العديد من الاندية المصرية ابرزها الاتحاد السكندري في اكثر من مناسبة وطلائع الجيش وبتروجيت وسموحة ومصر المقاصة، ويبقى افضل انجاز في مسيرته التدريبية قيادته أهلي طرابلس الليبي الى لقب الدوري موسم 2013-2014، ثم الى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا للمرة الاولى في تاريخه في تجربته الثانية معه عام 2017.

ويعتبر يوسف من اللاعبين البارزين في تاريخ الاتحاد السكندرى، وساهم مع "زعيم الثغر" في الفوز بكأس مصر عام 1976 عندما أحرز الهدف الوحيد في المباراة النهائية في مرمى النادي الأهلي ليفوز الاتحاد باللقب السادس والاخير له في المسابقة.

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