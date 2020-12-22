الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي والتعاون يقسو على الشباب

المصدر: د ب أ

عزز فريق الهلال موقعه في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) عبر الفوز على مضيفه القادسية 3 /1 أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

وفي مباريات أخرى استعاد النصر نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه الباطن 2 / 1 في الوقت الذي اكتسح فيه التعاون ضيفه الشباب 4 /صفر وتعادل الاتحاد سلبيا مع ضيفه الرائد.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي وتوقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السابع.

وتقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بهدف للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 14 ثم أضاف البيروفي اندري كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 23 وتكفل سالم الدوسري بالهدف الثالث في الدقيقة 48.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه لفريق القادسية بواسطة المهاجم النيجيري ستانلي أوهاوتشي في الدقيقة 57.

وسجل الهلال فوزه السابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة فيما خسر القادسية للمرة الرابعة مقابل أربعة انتصارات وتعادل وحيد.

وعلى ملعب نادي الباطن، انتظر النصر حتى الدقيقة 86، ليسجل له خالد الغنام هدف التقدم، قبل أن يضيف المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فابيو آبرو هدف الباطن الوحيد.

ورفع النصر رصيده إلى سبع نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة، حيث تعرض للهزيمة ست مرات وتعادل مرة واحدة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، لقن التعاون درسا قاسيا للشباب وفاز عليه برباعية بيضاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف سجله البرازيلي إياجو دوس سانتوس في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي الآخر ساندرو مانويل الهدف الثاني في الدقيقة 65 وتبعه الكاميروني ليندر تاوامبا بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يختتم مالك سعد العبد المنعم التسجيل في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف الشباب صاحب المركز الثالث.



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