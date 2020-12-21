جوميز: الهلال لا يخسر ثلاث مرات وأشعر بأني سعودي

المصدر: د ب أ

‏أعرب المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف نادي الهلال السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على القادسية.

وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على القادسية اليوم الاثنين ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز عقب المباراة لقناة "السعودية الرياضية" : "سعيد للغاية بهذا الفوز، نادي كبير مثل الهلال لا يخسر ثلاث مرات متتالية".

واضاف: " كنا في حاجة ماسة للفوز ورغبت في التسجيل لمساعدة فريقي على الفوز الذي اعتبره أهم من البحث عن لقب الهداف التاريخي".

وخسر الهلال خلال المباراتين الأخيرتين على يد الوحدة بالدوري وأمام الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتابع مهاجم الهلال: "ترحيب الشعب السعودي بي منذ قدومي يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي".

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