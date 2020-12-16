14 لاعبا في تدريب منتخب مصر للشباب استعدادا لمواجهة تونس

المصدر: د ب أ

خاض منتخب الشباب المصري لكرة القدم مرانه الرئيسي اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نظيره التونسي في الجولة الثانية من منافسات دورة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب في موريتانيا العام القادم.

تواجد في تدريبات منتخب الشباب المصري 14 لاعب فقط بعد إعلان إيجابية عينة 14 لاعبا آخر في المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو الفريق.

ومن المقرر أن ينضم لبعثة منتخب مصر للشباب كل من أحمد حسام ومصطفي ميسي بعد أن تم إستدعائهما من القاهرة، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لكرة القدم (فيسبوك).

ويلتقي شباب الفراعنة مع تونس بعد غد في الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا التي تقام حالياً في تونس.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق اليوم أن نتيجة المسحة الخاصة بالفريق أظهرت استمرار إيجابية 14 حالة وسلبية 14 آخرين.

وذكر الاتحاد على حسابه في فيسبوك اليوم "ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين".

وأضاف الاتحاد: "بالنسبة للجهازين الفني والإداري مازال ربيع ياسين - المدير الفني للفريق - المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم".

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسرا في مباراته أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال أفريقيا أمس الثلاثاء بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق وفقا للائحة بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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