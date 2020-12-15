رمضان صبحي يغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لمباراة واحدة بعد طرده أمام الاتحاد السكندري في المرحلة الأولى من منافسات بطولة الدوري.

وكان صبحي قد حصل على إنذارين ليتم طرده أمام الاتحاد، ليغيب عن مواجهة الفريق أمام الزمالك في المرحلة الثانية من المسابقة والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري لمباراة واحدة وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بعد طرده أمام الإسماعيلي، كما أقرت بنفس العقوبة لطارق أبو الليل المدير الإداري بالإسماعيلي والذي تم طرده أيضا في نفس اللقاء.

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