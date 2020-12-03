رئيس الاتحاد الدولي لليد يؤكد إقامة بطولة العالم 2021 في موعدها

المصدر: د ب أ

أكد المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن بطولة العالم التي ستقام بمصر مطلع العام المقبل، ستجرى في موعدها رغم تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال حسن مصطفي اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من سفراء الدول المشاركة في المونديال "العالم جميعا تأثر بفيروس كورونا وما أحدثه من تأجيل لبطولات عديدة فى اللعبات ولكننا تعاملنا مع الحكومة المصرية التى أبدت اهتماما غير طبيعى بتنظيم البطولة فى موعدها وهو الأمر الذى اتفقنا عليه".

وحضر المؤتمر الصحفي عبر تطبيقات البث المباشر رؤساء اتحادات كرة اليد المختلفة المشاركين في البطولة واللجنة المنظمة للبطولة، وذلك للإعلان عن تفاصيل البطولة فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها، والصالات التي تستضيف مباريات البطولة، بالإضافة إلى عملية دخول الجماهير.

من جانبه، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إن تنطيم البطولة فى هذا التوقيت الذى يعانى منه العالم أجمع بسبب وباء جائحة كورونا يعد تحديا كبيرا للحكومة المصرية، مؤكدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالبطولة.

وشدد صبحي على أن مصر لديها من الخطط والاستعدادات لتنظيم مختلف الأحداث العالمية.

أضاف صبحي أن اللجنة الطبية وضعت تصورا متكاملا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء البطولة، مع اتخاذ أقصي قدر من الاحتياطات الطبية لسلامة جميع الأطراف بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية.



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