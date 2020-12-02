اتحاد جدة يقترب من نهائي البطولة العربية بتعادل إيجابي مع الشباب

المصدر: د ب أ

تقدم اتحاد جدة السعودي خطوة هامة نحو التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم (كأس الملك محمد السادس)، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 2 / 2 من ملعب مضيفه ومواطنه الشباب اليوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبادر الاتحاد بالتسجيل عبر لاعبه رومارينيو في الدقيقة 11، لكن الشباب تعادل عن طريق كريستيان خوانكا في الدقيقة 49، قبل أن يهدر زميله إيفر بانيجا ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

وتمكن الشباب من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل لاعبه التشيلي إيجور ليشنوفسكي الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 79، لكن سرعان ما أدرك الاتحاد التعادل عن طريق جاري رودريجيز في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، بات يكفي الاتحاد التعادل بدون أهداف أو التعادل الإيجابي 1 / 1 في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعبه بمدينة جدة، من أجل حجز بطاقة التأهل للنهائي، فيما بات يتعين على الشباب الفوز أو التعادل الإيجابي 3 / 3 على الأقل، إذا أراد استمرار حلمه في الفوز باللقب.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، علما بأن الفريق المصري فاز 1 / صفر ذهابا بمدينة الإسماعيلية.

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