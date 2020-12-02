الكشف عن موعد مبدئي لنهائي البطولة العربية للأندية

المصدر: د ب أ

أشار مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، إلى إمكانية إقامة المباراة النهائية لكأس محمد السادس 2020 في شهر فبراير المقبل.

ويلعب اتحاد جدة مع الشباب السعودي اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة.

وقال طلال آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء: "تم اعتماد موعد مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، وسيعلَن عن الموعد بالتحديد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح آل الشيخ أن نهائي البطولة سيكون بعد أسبوع إلى شهر من انتهاء دور الأربعة بكأس محمد السادس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون الموعد المبدئي في شهر فبراير من العام 2021.

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