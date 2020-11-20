معسكر مغلق للأهلي المصري استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرا مغلقا ابتداء من بعد غد الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة إن هذا القرار يهدف لتوفير المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم.

وأضاف :"يجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غد في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر".

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غد الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

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