إصابة مهاجم المنتخب المصري أحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة مهاجم المنتخب الأول أحمد حسن "كوكا" بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء :"أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق إصابة النجمين محمد النني ومحمد صلاح بفيروس كورونا، وخضعا للعزل والبروتوكول الطبي.

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