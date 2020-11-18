عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم ويتجه للتدريب

المصدر: د ب أ

أعلن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم السابق، اليوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة من العطاء .

وقال الحضري عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء :"أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدا ولا عرقا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف :"لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ".

وأوضح :"دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك.. مع الاحترام الكامل لكل الأندية... فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيا".

وتابع :"لن أنضم لأي ناد بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وقال :"كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال... والشكر أيضا لكل مدرب تدربت على يديه... وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخوتي العمال الذين ساعدوني... والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

ولعب عصام الحضري، الذي ولد في 15 يناير 1973 في دمياط، لعدة أندية مصرية أبرزها دمياط والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والنجوم وكذلك التعاون السعودي والمريخ السوداني وسيون السويسري .

وشارك الحضري في حصد أربعة ألقاب للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية ، وذلك في عام 1998، كبديل وأساسي، وفي 2006 و2008 و2010، وفاز معه بالمركز الثاني في نسخة 2017 وشارك في بطولة كأس العالم عام 2018 بروسيا، وتوج بالعديد من الألقاب مع الأندية التي لعب لها .

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