اتحاد الكرة المصري يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البيان الذي أصدرته منذ قليل والذي يفيد بإصابة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لفيروس كوفيد-19.

ونشرت الصفحة الرسمية بيانا آخر أكدت خلاله :" أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا الخميس.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد أكدت في بيانها عن صلاح :"أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض .. فيما جاءت بقية مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية".

وأضافت :"وخضع نجمنا الدولي للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول.. بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".

وأكد البيان :"ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

ويواجه منتخب مصر منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي غدا السبت ويوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات البطولة المرتقبة التي ستقام في الكاميرون.

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