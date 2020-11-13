إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه إن المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب الفراعنة، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وأضاف بيان الاتحاد أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

ويخضع صلاح لبروتوكول طبي بعد تنسيق بين محمد أبوالعلا ونادي ليفربول، بجانب عزله داخل غرفته وكذلك عزل كافة المخالطين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام نظيره التوجولي مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022

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