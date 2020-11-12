الأهلي المصري يضم جوهرة الرجاء المغربي

المصدر: د ب أ

أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي المغربي لمدة أربع سنوات قادمة.

وذكر الأهلي في بيان رسمي نشره اليوم الاربعاء على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق قام بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

أوضح النادي أن تلك الصفقة جاءت في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء البيضاوي.

يذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يستعد لملاقاة منافسه العتيد الزمالك في 27 نوفمبر الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز