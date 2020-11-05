الكبير يعلن قائمة منتخب تونس استعدادا للمواجهتين أمام تنزانيا

المصدر: د ب أ

كشف منذر الكبير مدرب منتخب تونس لكرة القدم اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر الإعدادي لمباراتي تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 بدءا من يوم الأحد المقبل.

وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم 20 لاعبا محترفا يتقدمهم القائد يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري ومهاجم سانت اتيان الفرنسي وهبي الخزري.

كما ضمت القائمة لاعب يوفنتوس الإيطالي حمزة رفيع ولاعب هانوفر الألماني مارك اللمطي ولاعب كولن الّألماني الياس السخيري، ولاعب الزمالك المصري الفرجاني ساسي وعلي معلول لاعب الأهلي المصري.

ويستعد ساسي ومعلول للمشاركة في نهائي دوري أبطال افريقيا بين الغريمين المصريين يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتلتقي تونس مع تنزانيا مرتين الأولى في ملعب رادس يوم 13 من الشهر الجاري والثانية يوم 17 نوفمبر في دار السلام ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وغينيا الاستوائية.





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