إحالة محمود كهربا للجنة الانضباط والأهلي يرفض القرار

المصدر: د ب أ

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري إحالة محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى لجنة الإنضباط بالجبلاية.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين إن هناك لجنة إنضباط باتحاد الكره المصري وتم إحالة واقعة محمود كهربا خلال مراسم تسليم درع الدوري إليها.

وكان محمود كهربا قد دخل في مشادة مع محمد فضل خلال مراسم تسليم درع الدوري المصري عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء السبت.

وأضاف فضل أن هناك اجتماعا للجنة الإنضباط وسوف تدرس الأمر وأياً كان المخطئ سوف يتم محاسبته حتى لو كان هو (فضل)، فلا أحد فوق القانون.

ومن جانبها، رفضت إدارة الأهلي قرار إحالة كهربا للجنة الانضباط، وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري في تصريحات تلفزيونية إنهم يحترمون منظومة اتحاد الكره المصري بشكل واضح ولكن لن يقبلوا بإحالة كهربا إلى لجنة الانضباط.

وأضاف:" لا نقبل إحالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط، فيديو الواقعة واضح جدا..لم نعاقب اللاعب ماديا ولا يمكن أن نتغاضي عن أي موقف له".

وأوضح:"سوف نقدم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بسبب واقعة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكره المصري".

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