الأهلي بطلاً للدوري المصري ويهدي اللقب لمؤمن زكريا

المصدر: د ب أ

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تهنئة جماهيرهم بالفوز بلقب الدوري المصري بعد تسلمه رسميا اليوم السبت، وأهدى اللاعبون اللقب لجماهيرهم ولمؤمن زكريا زميلهم السابق والذي يمر بمحنة مرضية.

وقال محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق إنه سعيد بتتويج الأهلي باللقب للمرة الخامسة علي التوالي والــ42 في تاريخ الأهلي المصري، وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت: "سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي، والتي تبقى لقبا غاليا جدا.. نعد جماهير الأهلي بالقتال داخل الملعب من أجل التتويج بمزيد من البطولات الفترة المقبلة".

فيما أكد صالح جمعة لاعب الوسط أن الموسم الحالي اختلف كثيرا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق بكل قوة لحصد البطولة الإفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته.

وقال إنه يشعر بحزن كبير لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق إلي بيراميدز بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء.

وأبدى عمرو السولية لاعب خط الوسط سعادته بالتتويج بدرع الدوري المصري للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال مروان محسن مهاجم الفريق إن بطولة الدوري المصري شهدت العديد من المحطات المهمة، وأن الجهاز الفني واللاعبين تخطوا العديد من العقبات على مدى الموسم.

وأضاف أن تركيز الفريق سوف ينتقل مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية، كاشفًا عن أن الجميع كان يرغب في خوض النهائي يوم 6 نوفمبر، إلا أن الجميع سوف يتعامل مع الأمر الواقع بعد تأجيل النهائي.

وأوضح أن بطولة إفريقيا تمثل الهدف الأكبر للاعبين، وأن كل لاعب داخل الفريق يجتهد ويبذل أقصى ما لديه من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز