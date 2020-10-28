تأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا يفيد بتأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب لمدة شهر.

وأكد جمال محمد علي نائب رئيس  اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات للصفحة الرسمية لموقع الإتحاد اليوم الأربعاء أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر القادم.

أضاف أن هناك مهلة تم منحها للاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية علي استضافة البطولة.

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محددا لها أن تنطلق في التاسع من نوفمبر المقبل حتي 24 من الشهر ذاته.

كلمات دالة:
  • بطولة شمال أفريقيا،
  • كأس الأمم الأفريقية للشباب،
  • الاتحاد المصري لكرة القدم
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