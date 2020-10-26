نهضة بركان المغربي يتوّج بكأس الاتحاد الأفريقي لأول مرة

المصدر: رويترز

توج نهضة بركان المغربي بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 1-صفر على بيراميدز المصري في المباراة النهائية في استاد مولاي عبد الله في الرباط أمس الأحد.

وسجل المدافع يوسوفو دايو هدف الفوز لنهضة بركان بعد ارتباك دفاعي واصطدام الكرة بأكثر من لاعب في الدقيقة 15.

ونجح بركان في تعويض خسارته لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي أمام الزمالك المصري.

وأنهى نهضة بركان المباراة العنيفة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بكر الهلالي بعد خطأ عنيف واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

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