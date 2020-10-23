الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر بفوز على "المقاولون"

المصدر: د ب أ

صعد فريق الاتحاد السكندري للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على المقاولون العرب امس الخميس في دور الثمانية للمسابقة.

وبادر المقاولون العرب بالتسجيل عبر لاعبه شكري نجيب في الدقيقة 46، لكن خالد قمر سرعان ما تعادل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 49.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ولعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، خطف الاتحاد بطاقة الصعود للمربع الذهبي للبطولة، عقب تسجيل السيد سالم الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلتقي الاتحاد في الدور قبل النهائي للبطولة، التي توج بها ست مرات كان آخرها في موسم 1975 / 1976، مع الفائز من مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة، الذي ينشط بدوري القسم الثاني.

يذكر أن هذا هو الانتصار الأول للاتحاد على المقاولون منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، حيث يرجع آخر فوز للفريق الملقب بـ"زعيم الثغر" إلى 13 فبراير 2017، حينما تغلب 1 / صفر على الفريق الملقب بـ"ذئاب الجبل" ببطولة الدوري المصري.

كان الفريقان قد التقيا ببطولة الدوري مرتين هذا الموسم، حيث فاز المقاولون العرب 1 / صفر في جولة الذهاب، قبل أن يتعادلا 1 / 1 بجولة الإياب.

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