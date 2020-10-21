بيراميدز المصري إلى نهائي "الكاف" لملاقاة نهضة بركان المغربي

المصدر: د ب أ

تأهل فريق بيراميدز المصري لنهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه المثير على حوريا الغيني 2 /صفر أمس الثلاثاء في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب ضمن المربع الذهبي للبطولة.

وحسم بيراميدز الفوز في الرمق الأخير من المباراة، حيث تقدم إبراهيم حسن بهدف في الدقيقة 74 وبعدها بدقيقة واحدة أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني.

وسجل ألسيني كامارا هدفا لحوريا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة لكن الحكم ألغاه بعد أن ألغى ضربة جزاء لبيراميدز عقب رجوعه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ويلتقي بيراميدز في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع نهضة بركان المغربي والذي تغلب على مواطنه حسنية أكادير 2 /1 في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.

وفرض فريق بيراميدز سيطرته على مجريات اللعب في أول ربع ساعة من المباراة لكن دون فرص حقيقية للفريق المصري على مرمى الحارس موسى كامارا.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة 17 إثر تسديدة قوية من محمد فاروق تصدى لها ببراعة حارس حوريا الغيني.

وضاعت فرصة أخرى لفريق بيراميدز بعد مرور 24 دقيقة من المباراة عندما تعامل كامارا بامتياز مع تسديدة عمر جابر.

وخلت أول نصف ساعة للمباراة من أية محاولات هجومية للفريق الغيني في الوقت الذي استمرت فيه مساعي بيراميدز لتسجيل هدف السبق وهو ما كاد أن يتحقق عبر تسديدة جديدة من عمر جابر لكن كالعادة كامارا أنقذ الموقف.

وكاد بيراميدز أن يتقدم بهدف في الدقيقة 34 بعد تبادل التمريرة بشكل رائع بين عبد الله السعيد وإيريك تراوري قبل أن تصل الكرة إلى عمر جابر على مقربة من المرمى لكن حارس حوريا تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الخطر.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مضي ربع ساعة من بداية الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء لبيراميدز نتيجة مخالفة ضد إيريك تراوري من جانب المدافع أبو مانجيو كامارا، لكن الحكم ألغى قراره بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) واحتسب مخالفة ضد لاعب بيراميدز.

وتمكن البديل إبراهيم حسن من تسجيل هدف السبق لبيراميدز في الدقيقة 74 بعد دقيقة واحدة من مشاركته من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة من عمر جابر قابلها إبراهيم حسن بتسديدة قوية في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني لبيراميدز، بتسديدة مذهلة من أقصى الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليسرى لحارس حوريا.

وسجل ألسيني كامارا أجوجو هدفا لحوريا قبل أربع دقائق من النهاية لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية فار.

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