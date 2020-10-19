الزمالك يهزم الرجاء ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

وضع نادي الزمالك المصري قدما نحو التأهل للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب الفوز على مضيفه الرجاء المغربي 1 / صفر أمس الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه أشرف بن شرقي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وصعد الزمالك لهذا الدور بعدما أطاح بالترجي من دور الثمانية، حيث تغلب عليه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الرجاء على مازيمبي الكونغولي 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي بالقاهرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز