حسام حسن مديراً فنياً للاتحاد السكندري

المصدر: د ب أ

أعلن نادي الاتحاد السكندري المصري اليوم الثلاثاء تعاقده مع حسام حسن ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً لطلعت يوسف الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته وتمت الموافقة على طلبه.

وذكر الاتحاد السكندري في بيان رسمي أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس النادي أتمت الاتفاق مع التوأمين حسام وإبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف.

وقال محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري إن المفاوضات لم تطول نظراً للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأمين بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب.

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